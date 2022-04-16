لمس أماكن حساسة.. السجن 5 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض موظفة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة سائق توك توك بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بهتك عرض موظفة بالطريق العام، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

أصدر الحكم المستشار محمد أحمد شعيب وعضوية كل من المستشار محمد عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار أكرم محمدين الفاضلي.

تعود وقائع القضية رقم 4267 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى القسم إخطارًا يفيد تمكن الدورية الأمنية من ضبط المتهم بعد استغاثة المجني عليها بالطريق العام.

وتوصلت التحريات أنه أثناء سير المجني عليها "د.ع.م" موظفة بإدارة تعليمية بالطريق العام بالقرب من محل سكنها فوجئت بالمتهم "م.ح.ال" سائق خلال قيادته التوك توك خاصته بلمس أماكن حساسة من جسدها.

وتبين أن المتهم فر هاربًا فاستغاثت المجني عليها بالأهالي والمارة للإمساك به وتصادف مرور الدورية الأمنية التي تمكنت من ضبطه وعثر بحوزته علي سلاح أبيض "كتر".

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وبعرض المتهم علي النيابة وفور انتهاء التحقيقات قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.