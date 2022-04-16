"طبل بلدى ومزمار".. محافظ أسيوط بـ"المنجل" لمشاركة المزارعين حصاد محصول القمح - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، بحصاد محصول القمح باستخدام " المنجل " مع بعض المزارعين بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب وشاركهم فرحتهم ببدء موسم حصاد القمح موسم 2022؛ مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز.

رافق محافظ أسيوط، خلال الجولة التفقدية المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وتاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وبعض المزارعين بقرية عرب العوامر.

وتفقد المحافظ أعمال الحصاد بإستخدام الجرارات الزراعية والمعدات الحديثة وتجميع محصول القمح تمهيدًا لدرسه وتوريده للمطاحن والصوامع ، وسط فرحة المزارعين الذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالطبل البلدى والمزمار تعبيراً عن فرحتهم بموسم الحصاد؛ مشيرًا إلى إنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز أكثر من 30 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين حتي نهاية اغسطس 2022.

كما وجه محافظ أسيوط مسئولي الزراعة والتموين باستلام القمح من المزارعين وفقا لسعر 885 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن محصول القمح يتم تسليمه لأكثر من 30 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع موضحة أن أبواب الصوامع والشون وأماكن التجميع ستظل مفتوحة حتى نهاية اليوم الأخير لأعمال التوريد والاستلام المحدد الموافق 30 أغسطس القادم؛ مشيرة إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022، فضلا عن تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة والتي تبلغ 403 ألف طن قمح وتقديم كافة التسهيلات والحوافز للمزارعين.