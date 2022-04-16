الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 3.1 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 71 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و3.1 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 84570 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 71.345.210 مليون جنيه.

وضبط 1652 قضية في مجال التهرب الضريبي، (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي- تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1,613,947,290) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (3,134,003) مليون جنيه.

وضبط 102 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها (94,234,954 مليون جنيه)، وضبط 101 قضية في مجال (الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي)، بمضبوطات بلغت (43.960.100 مليون جنيه مصري – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 46,274,854 مليون جنيه)، وبإجمالي مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (90,234,954 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.