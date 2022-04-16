أرباح البنك التجاري الدولي تقفز 48.2% في الربع الأول من 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أظهرت بيانات البنك التجاري الدولي مصر (CIB) تسجيل صافي الأرباح معدل نمو قياسي بارتفاع 48.2% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال البنك في القوائم المالية المجمعة المنشورة على موقعه الإلكتروني اليوم السبت، إن صافي الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري قفزت لأول مرة فوق 4.259 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.873 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق بزيادة 1.386 مليار جنيه.

وأضاف البنك أنه سدد ضرائب لخزينة الدولة بأكثر من 1.882 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري بعد ما سجلت إجمالي الأرباح المجمعة قبل ضرائب الدخل نحو 6.142 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.1 مليار جنيه من نفس الربع من العام الماضي.

وأوضحت بيانات البنك أن نمو صافي الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت نتيجة تحقيق طفرة قياسية في أعماله المختلفة منها نمو صافي الدخل من العائد لتسجل أكثر من 6.717 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.677 مليار جنيه من نفس الربع من العام الماضي بزيادة تفوق المليار جنيه وبمعدل نمو 18.3%.

كما حقق البنك زيادة في صافي الدخل من الأتعاب والعمولات خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 688.127 مليار جنيه مقارنة 510.6 مليار جنيه من نفس الربع من العام السابق بمعدل نمو 34.7% بحسب نتائج أعمال البنك.

وزادت إجمالي الأصول في 3 شهور بقيمة 26.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 524.816 مليار جنيه مقارنة 498.235 مليار جنيه نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وذكر البنك أن إجمالي قروض وتسهيلات العملاء خلال الربع الأول من العام الجاري سجلت أكثر من 158.490 مليار جنيه مقارنة بنحو 145.575 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2021 بزيادة 12.9 مليار جنيه في 3 شهور.

وسجلت ودائع العملاء في البنك 429 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة 407.2 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 21.8 مليار جنيه في 3 شهور.

وواكب هذا النمو في صافي الأرباح زيادة في حجم المخصصات خلال أول 3 شهور 2022 بقيمة 1.314 مليار جنيه لتسجل أكثر من 4.855 مليار جنيه مقارنة 3.541 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للبنك أكثر من 19.825 مليار جنيه حتى مارس الماضي.

ولدى البنك التجاري الدولي 190 فرعًا و23 وحدة مصرفية ويوظف 7472 موظفًا.