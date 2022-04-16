"مدفعش الإتاوة".. مسجل خطر يذبح فني طلاء بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية-هبة القصاص:

استقبل مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، شابا يعمل فني طلاء معادن مصابا بجرح قطعي في الرقبة (ذبح) وفي حالة خطر، أثناء مشاجرة مع مسجل خطر حاول فرض إتاوة على المجني عليه.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية اخطارا من مأمور مركز بلبيس يفيد اصابة م. ع. ال. - 33 سنة يعمل فني طلاء بجرح قطعي بالرقبة أثناء مشاجرة مع مسجل خطر قام بذبحه وفر هاربا.

تبين من تحريات المباحث الأولية ان مسجل خطر يدعى "ع. ال" وشهرته "زيزو"، وسبق حبسه 15 سنة في قضية قتل، حاول فرض إتاوة على المجني عليه وتحصيل مبلغ مالي ظنا منه أن أسرة فني الطلاء قامت بالإبلاغ عن شقيقه والمتهم في قضية الاتجار في المخدرات، بعد أن جرى القبض عليه بجوار ورشة المجني عليه.

وكشفت أسرة المجني عليه في أقوالها بالمحضر رقم 6439 جنح قسم شرطة بلبيس أنهم رفضوا إتاوة المسجل خطر، والذي افتعل المشاكل على مدى أسبوع، وقام بذبح نجلهم الذي يصارع الموت بالمستشفى المركزي مستخدما "مطواة" قبل أن يفر هاربا.

فيما لازلت الشرطة تكثف من جهودها للقبض على المتهم الهارب.