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بوتين ومحمد بن سلمان يبحثان هاتفيا مستقبل العلاقة الثنائية بين البلدين

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محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين والأزمة في أوكرانيا واليمن. .

المكالمة بحسب المصادر الروسية جاءت بمبادرة من الجانب السعودي، ونوقش خلالها التعاون الثنائي في مجالي الاقتصاد والتجارة. وأعرب الجانبان عن السعي لمواصلة تطوير الروابط بين الدولتين.

وأثنى الرئيس الروسي ومحمد بن سلمان على العمل المشترك المتفق عليه ضمن إطار تحالف "أوبك+" بشكل يضمن استقرار أسواق النفط العالمية.

وأكد الرئيس الروسي وولي عهد على مواصلة الاتصال بين البلدين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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