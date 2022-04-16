الصين.. الموافقة على اختبار لقاحين لمكافحة أوميكرون

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

طوّرت وحدات من المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة سينوفارم لقاحين مرشحين لمكافحة كوفيد-19 .

وأفادت المجموعة بأن اللقاحين أحازا على الموافقة على إجراء التجارب السريرية عليهما لاستخدامهما كجرعات تنشيطية في هونج كونج.

ويخوض العلماء في أنحاء العالم سباقا لدراسة جرعات محدثة ضد أوميكرون بعدما أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة المتكونة من اللقاحات التي أُنتجت لمكافحة السلالات القديمة تسفر عن نشاط أضعف في مجال القضاء على سلالة أوميكرون شديدة العدوى.

هذا وأشارت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية في بيان الى أن اللقاحين المرشحين اللذين يحتوي كل منهما على فيروس أوميكرون معطل أو “مقتول” والمماثلين للقاحي سينوفارم المستخدمين في الصين سيتم اختبارهما على الراشدين الذين تلقوا بالفعل جرعتين أو ثلاث جرعات من أحد اللقاحات.

وتواصل السلطات الصينية حربها على متحور أوميكرون الذي يتفشّى في البلاد منذ أسابيع، وتعتبر مدينة شنغهاي بؤرة انتشار الوباء اذ تسجّل معدّل الاصابات الأعلى.

في هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الجمعة تسجيل 24268 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، هي 3486 حالة مصحوبة بأعراض و20782 حالة بدون أعراض.