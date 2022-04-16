5 أشخاص يتقاسمون مكافأة مروّع مترو نيويورك.. ماذا عن المهاجر السوري؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - أبريل - 2022 11:56 صباحًا

يبدو أن حظوظ المهاجر السوري زكريا طحان، للحصول على مكافأة الـ 50 ألف دولار التي وضعتها السلطات الأميركية لمن يدلي بمعلومات حول فرانك جيمس، الذي أطلق النار يوم الثلاثاء الماضي بشكل عشوائي في مترو الأنفاق بنيويورك قد تسعفه مرة آخرى.

فقد أعلنت إدارة شرطة نيويورك أنه سيتم توزيع 50 ألف دولار على خمسة أشخاص قدموا “معلومات حاسمة” ساعدت في اعتقال الرجل، يوم الأربعاء، ما يعني احتمال حصول طحان على 10 آلاف، وإن لم تسمه الشرطة بالاسم.

كما أوضحت أن محققيها استخدموا المعلومات التي قدمها الناس مما ساعد في تحديد مكان جيمس، مضيفة أن من بين الأشخاص الذين قدموا المعلومات تم اختيار خمسة ممن “ساهمت معلوماتهم بشكل مباشر” في اعتقال المشتبه به.

إلا أن الشرطة لم تحدد هوية الخمسة الذين سيتقاسمون المكافأة بالتساوي والتي يتم جمعها من أموال هيئة النقل بالمدن واتحاد عمال النقل المحلي ومؤسسة شرطة مدينة نيويورك، بحسب ما نقلت رويترز.

في حين اعتبر إريك آدامز رئيس بلدية نيويورك أنه “بفضل مساعدة هؤلاء الخمسة تمكنت الشرطة من القيام بعملها وإخراج مشتبه به خطير من الشوارع بعد ساعات فقط من نشر صورته”.

وقال مفوض الشرطة كيشانت سيويل في بيان “نقدر كل من استجاب لدعوتنا للحصول على معلومات لتحديد مكان هذا المشتبه فيه..”.

يشار إلى أن الشاب السوري البالغ من العمر 21 عاما، كان في مركز عمله حين شاهد جايمس حاملا حقيبة يتجول في الشارع وسط الناس، فما كان منه إلا أن هب واتصل بالشرطة ليعلمها بمكان الرجل الذي روع نيويورك، كما أوضح بنفسه في مقاطع مصورة انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين.

كذلك أكد طحان الذي أتى إلى الولايات المتحدة منذ 5 سنوات أنه لم يكن يبغي أي أموال أو شهرة، بل فقط مساعدة الناس، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام أميركية.