من ماريوبول ولوغانسك.. أوكرانيا تعلن الإتفاق على فتح 9 ممرات إجلاء

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 01:23 مساءً - في وقت حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي من أن موسكو قد تستخدم أسلحة نووية تكتيكية، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك الاتفاق على فتح تسعة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين اليوم السبت، بما يشمل الإجلاء بالسيارات الخاصة من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأضافت فيريشتشوك في بيان أن خمسة من الممرات التسعة ستقام للإجلاء من منطقة لوغانسك في الشرق، والتي قال مسؤولون محليون إنها تتعرض لقصف عنيف.

من جهته، أفاد عمدة كييف بوقوع انفجارات في ضواحي العاصمة، وأن فرق إنقاذ ومسعفين توجهوا إلى مواقع الانفجارات، كما نشرت وسائل إعلام محلية صورا أظهرت انفجارات ليلية يعتقد أنها بسبب الضربات الروسية.

روسيا تتوعّد

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف بصواريخ بعيدة المدى أطلقت من البحر، متوعدة بزيادة عدد ونطاق الضربات على العاصمة الأوكرانية إذا استمرت أوكرانيا في استهداف المناطق الحدودية الروسية، وفق تعبيرها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن قواته أحبطت محاولة أوكرانية لقصف محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون. وأكد في إيجاز صحفي تدمير صاروخين أوكرانيين بالجو من طراز توشكا أطلقهما الجيش الأوكراني باتجاه المحطة.

قاذفات بعيدة المدى

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن روسيا استخدمت لأول مرة منذ بداية عمليتها العسكرية قاذفات بعيدة المدى للهجوم على مدينة ماريوبول، وأنها تركز جهودها للاستيلاء على مدن ماريوبول وبوباسنا وروبيجني.

في المقابل، ذكر محافظ مدينة أوديسا أن القوات الأوكرانية أسقطت مسيرة روسية من نوع أورلان 10. وأضاف أن صاروخا روسيا مجنحا -كان يستهدف إحدى ضواحي المدينة- احترق في الجو دون أن يصيب هدفه.

ميكولايف وخاركيف

من جهة أخرى، قتل 5 أشخاص وأصيب 15 نتيجة سقوط عدة قذائف صاروخية على مدينة ميكولايف جنوبي أوكرانيا، وفقا لما أعلنه محافظ المدينة.

وأعلن مكتب المدعي الإقليمي في خاركيف مقتل 10 مدنيين على الأقل في قصف الجيش الروسي لحافلات مدنية بالقرب من قرية بوروفا جنوب مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وعبر رئيس الإدارة الإقليمية في خاركيف عن اعتقاده بأن هدف الروس الأساسي هو تعزيز وجودهم العسكري في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وقطع خط إمداد القوات الموجودة في منطقة العمليات المشتركة. وأكد أن القوات الأوكرانية جاهزة لأي سيناريو، وفق تعبيره.

مقتل 200 طفل

كما أفاد المدعي العام الأوكراني بمقتل 200 طفل منذ بدء الحرب، وأضرار حلت بـ 1018 مؤسسة تعليمية منها 95 دمرت بالكامل.