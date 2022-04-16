غرق سفينة تونسية تقل 750 طناً من الوقود

وأضاف "حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود" موضحا أن لجنة الكوارث ستجتمع "لاتخاذ القرارات في صورة ما حدث تلوّث".

بغداد - ياسين صفوان - أكدت السلطات التونسية أن سفينة شحن تجارية محملة بـ750 طنا من الوقود غرقت جراء تعرضها لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.

محمد يوسف

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