انت الان تتابع خبر غرق سفينة تونسية تقل 750 طناً من الوقود والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت السلطات التونسية أن سفينة شحن تجارية محملة بـ750 طنا من الوقود غرقت جراء تعرضها لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس (جنوب-شرق):"غرقت السفينة اليوم في المياه التونسية".
وأضاف "حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود" موضحا أن لجنة الكوارث ستجتمع "لاتخاذ القرارات في صورة ما حدث تلوّث".
وأضاف "حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود" موضحا أن لجنة الكوارث ستجتمع "لاتخاذ القرارات في صورة ما حدث تلوّث".