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القبض على متهمين يوزعان منشورات تثير 'الفتن الطائفية' في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من الفوج الثالث اللواء الخامس في منطقة الحرية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين يقومان بتوزيع منشورات تسيئ إلى المعتقدات والمعارف الدينية في محاولة لبث الفتن الطائفية والتفريق بين المسلمين".

وأضاف البيان، أن المتهمين "تم تسليمهما مع المضبوطات التي بحوزتهما إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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