انت الان تتابع خبر القبض على متهمين يوزعان منشورات تثير 'الفتن الطائفية' في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من الفوج الثالث اللواء الخامس في منطقة الحرية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين يقومان بتوزيع منشورات تسيئ إلى المعتقدات والمعارف الدينية في محاولة لبث الفتن الطائفية والتفريق بين المسلمين".



وأضاف البيان، أن المتهمين "تم تسليمهما مع المضبوطات التي بحوزتهما إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

