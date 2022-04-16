القبض على أحد قياديي داعش في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، إلقاء القبض على أحد قيادي عصابات داعش الإرهابية في سيطرة مطار بغداد.



وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من خلال المتابعة الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في بغداد وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء الآلي الاول أثناء التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين ضمن واجب سيطرة مطار بغداد من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب".



وأضاف البيان، أن "الإرهابي تسلم مناصب قيادية مختلفة في عصابات داعش الإرهابية حيث عمل ضمن ما يسمى ولاية الفلوجة قاطع الجزيرة، وعمل ايضاً إدارياً بديوان الجند"، مشيراً إلى "تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

