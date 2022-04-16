شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "جوزيب بوريل" يعرب عن قلقه البالغ إزاء الاشتباكات فى الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_ الخليج 365

عبر مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات التي وقعت في المسجد الأقصى وما وصفها بالأحداث العنيفة التى شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل فى الأسابيع الأخيرة، بحسب "رويترز".



ودعا بوريل جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس "خاصة فى هذا الوقت الذى يشهد احتفالات دينية" للديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الساعات الأولى من صباح الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك، والمُصلى القبلي على وجه التحديد، مُستخدمة قنابل الصوت والغاز المُسيل للدموع والرصاص المطاطى، وهو ما أسفر عن سقوط 160 مصابًا على الأقل، واعتقال 400 آخرين كانوا معتكفين بداخل المسجد في الشهر الفضيل