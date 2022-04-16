فريق الحوار الوطني الجنوبي يلتقي محافظي لحج وأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_ الخليج 365

التقى فريق الحوار الوطني الجنوبي، اليوم الجمعة، في مدينة الرياض بمحافظ محافظة أبين اللواء أبوبكر حسين ومحافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله تركي.



وفي بداية اللقاء رحب الفريق بالمحافظين وتطرق إلى أهمية الحوار وأهدافه ومراحله وما قام به الفريق في الفترة السابقة وما توصل إليه من تفاهمات جنوبية، وما نحن اليوم بأمس الحاجة إليه بان يلعب الجميع كلا من موقعه دورا محوريا لإنجاح الحوار الوطني الجنوبي، وخاصة الإخوة المحافظين الأكثر ارتباطا بمعاناة الناس في محافظاتهم.

من جانبهم أكد المحافظان حسين وتركي على أهمية الحوار والانفتاح على الجميع بما يخدم وحدة الصف الجنوبي. وعبرا عن دعمهما لجهود الفريق.

حضر اللقاء من جانب فريق الحوار كل من، الدكتور صالح محسن الحاج، عبد السلام مسعد، عبدالكريم أحمد سعيد وعبد الناصر الجعري.