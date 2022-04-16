سوريا.. هزة أرضية شدتها 3.9 درجات على مقياس ريختر تضرب جنوب غرب مدينة حلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات السورية أن هزة أرضية بلغت شدتها 3.9 درجات على مقياس ريختر ضربت جنوب غرب مدينة حلب.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان المركز الوطني للزلازل: إن الهزة حدثت في الساعة 9.54 مساء بالتوقيت المحلي على عمق 2.9 كم وبعد 66 كم جنوب غرب مدينة حلب.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 2.9 درجة على مقياس ريختر ضربت في الـ 16 من سبتمبر الماضي جنوب غرب حلب.