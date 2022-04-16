في هذا الموعد.. بدء رحلات الطيران بين ليبيا ومالطا عن طريق مطار مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_ الخليج 365

أعلن سفير مالطا لدى ليبيا تشارليز صليبا، أنه ستكون هناك رحلة مباشرة بين ليبيا ومالطا عن طريق مطار مصراتة وذلك اعتبارا من شهر مايو المقبل.



وقال "صليبيا" - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم السبت - إن سفارة بلاده بدأت فى قبول التأشيرات السياحية للمواطنين الليبيين.. موضحا أن رسوم التأشيرة تنظمها لوائح الاتحاد الأوروبى حيث تبلغ رسوم التأشيرة السياحية 80 يورو لأي شخص يزيد عمره على 12 عاما و40 يورو للأطفال بين 6 و12 عاما.

وأشار إلى أن مزود خدمة التأشيرة الخارجية سيتقاضى رسوم خدمة لا تزيد على 40 يورو، وأن جميع الرسوم مستحقة الدفع بما يعادله بالدينار الليبي. وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، السبت، تحركات مكثفة لتشكيلات مسلحة جنوبي طرابلس وسط استنفار أمني مشدد.

وذكرت مصادر أمنية أن هذه الكتائب تابعة لعدد من المجموعات المسلحة من مدينة الزنتان والزاوية، وأشارت إلى أن هناك قوات تابعة لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي‎ تستعد لدخول طرابلس. وكان رئيس حكومة الليبية المقال من مجلس النواب عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيراً الدفاع، عيّن في 2021 اللواء أسامة جويلي‎ مديرًا لإدارة الاستخبارات العسكرية. وقالت المصادر إن التحركات العسكرية التي تشهدها طرابلس في الساعات الماضية "يأتي ترتيباً لدخول رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا واستلام مهامه".

وبالتزامن تشهد العاصمة الليبية إغلاقاً لعدد من الشوراع منها طريق الشط والخلة وزاوية الدهماني، وسط إنتشار لعدد من للآليات العسكرية