شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ترصد مساعى الدولة لتوفير وجبة غذائية آمنة لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت دراسة حديثة الضوء على مساعى الدولة لتوفير وجبة غذائية آمنة فى المدارس بشكل عام، وفى المناطق الريفية والنائية بشكل خاص؛ لتحسين الأوضاع الصحية للطلاب، حيث أشارت إلى أنه يتم توفير أشكال عدة من الوجبات للطلاب بمصر، إلا أن الأكثر توزيعًا هو البسكويت والفطيرة، وذلك لسهولة نقله وتخزينه، وانخفاض تكلفته المالية مقارنة بالبدائل الأخرى، وتعد مسئولية تنفيذ برنامج التغذية المدرسية بمصر مسئولية مشتركة يتعاون فى تنفيذها عدد من الجهات الحكومية، وتشمل:

وزارة التربية والتعليم: توفير الدعم المالي طبقًا للخطة، وتوزيع الوجبات الغذائية على الطلاب بعد استلامها من الشركاء.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: مُمثلة في المشروع الخدمي للتغذية المدرسية، حيث يتبعها عدد ١٥ مصنعًا لإنتاج وجبات التغذية المدرسية (الفطيرة).

وزارة الصحة والسكان: مُمثلة في المعهد القومي للأغذية، ويقوم بتحديد عناصر الوجبة المدرسية المُقدمة للطلاب.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء: التأكد من اشتراطات السلامة الأساسية الواجب توافرها لضمان سلامة الوجبات المدرسية.

ومؤخرًا أصبح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو المعني بتوريد الوجبات المدرسية إلى المدارس.