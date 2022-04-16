شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : تدمير مباني في مصنع للعربات المدرعة في كييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم السبت، إن روسيا دمرت مباني إنتاج في مصنع للعربات المدرعة في العاصمة الأوكرانية كييف ومنشأة تصليح عسكرية في مدينة ميكولايف.

وأضافت الوكالة أن الضربات نُفذت بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة.

كما نقلت إنترفاكس عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا أسقطت أيضا طائرة أوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من مدينة إيزيوم في خاركيف أوبلاست بشرق أوكرانيا.