شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى وتدعو إلى التهدئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية في البحرين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك فجر امس الجمعة وما نتج عنه من أعمال عنف وإصابة واعتقال عشرات المصلين، باعتباره استفزازًا لمشاعر المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء البحرين ( بنا ) اليوم السبت ، على" أهمية احترام قدسية المسجد الاقصى والحرم الشريف وضرورة احترام دور المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي، والوضع التاريخي القائم، و ضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار".

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تهدئة الأوضاع، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.