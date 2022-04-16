شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب سواحل السلفادور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل السلفادور في المحيط الهادئ.

وأوضح مرصد المخاطر والموارد الطبيعية في السلفادور اليوم، أن الزلزال وقع على عمق 23,46 كيلومتراً وعلى بعد 72 كيلومتراً قبالة الساحل الجنوبي، حيث شعر السكان بالزلزال في المنطقة الوسطى من السلفادور.

وأكد المرصد أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأروح أو أضرار مادية، مشيراً إلى عدم حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

يذكر أن زلزالاً مدمراً بلغت شدته 7.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب السلفادور في عام 2001م ما أسفر عن مقتل المئات وجرح وتشريد الآلاف.