شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة 5 أشخاص قدموا معلومات عن منفذ هجوم مترو بروكلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة شرطة نيويورك، يوم الجمعة، أنه سيتم توزيع مكافأة قدرها 50 ألف دولار على خمسة أشخاص قدموا "معلومات حاسمة" ساعدت في اعتقال الرجل المتهم بإطلاق نار بشكل عشوائي الأسبوع الماضي في مترو أنفاق نيويورك.

وتم اعتقال فرانك جيمس المتهم بشن واحدة من أعنف الهجمات على شبكة النقل العام في المدينة في مانهاتن يوم الأربعاء بعد مطاردة استمرت 30 ساعة بمساعدة سيل من المعلومات من الناس. وقال محاميه إن جيمس(62 عاما) اتصل بخط الإرشاد للشرطة لتسليم نفسه.

ولم تحدد شرطة نيويورك هوية الأشخاص الخمسة الذين سيتقاسمون المكافأة بالتساوي والتي يتم جمعها من أموال هيئة النقل بالمدن واتحاد عمال النقل المحلي ومؤسسة شرطة مدينة نيويورك.

وقال إريك آدامز رئيس بلدية نيويورك في بيان "بفضل مساعدة هؤلاء الاشخاص الخمسة تمكنت شرطة نيويورك من القيام بعملها وإخراج مشتبه به خطير من الشوارع بعد ساعات فقط من نشر صورته".