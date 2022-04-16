الأمم المتحدة تفتح تحقيقاً في مقتل مدنيين بإفريقيا الوسطى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى أمس الجمعة، أنها فتحت تحقيقاً في معلومات لم تؤكدها بانغي حول مقتل عشرات المدنيين في عمليات نُسبت إلى جنود محليين وقوات شبه عسكرية روسية.



وتراجعت حدة الحرب الأهلية التي بدأت قبل 9 سنوات بشكل كبير منذ 2018، لكن في مواجهة هجوم للمتمردين قبل أكثر من عام، تلقت السلطات لصدهم تعزيزات من مئات أفراد قوات شبه عسكرية روسية هم "مرتزقة" من شركة فاغنر الخاصة، بحسب الأمم المتحدة وفرنسا ومنظمات غير حكومية تتهم الجانبين بارتكاب جرائم ضد المدنيين.

وقالت مصادر أمنية وإنسانية وإدارية متطابقة طالبة عدم كشف هويتها إن "عناصر من القوات المسلحة لإفريقيا الوسطى وحلفائهم شنوا في 11 و12 أبريل(نيسان) الجاري عملية في قريتي غورديل ونداه على بعد أكثر من ألف كيلومتر شمال شرق بانغي"، وأضافت أنهم "قتلوا مدنيين"، موضحة أن عدد القتلى يتراوح بين 10 و15 مدنياً.

وقال مسؤول الاتصال في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) تشارلز بامبارا إن "بعثة الأمم المتحدة فتحت تحقيقاً في هذا الهجوم ولن تدلي بأي تعليق آخر قبل انتهاء التحقيقات".

ورداً على سؤال، قال الناطق باسم رئاسة إفريقيا الوسطى ألبرت يالوك موكبيمي إن "لا علم لديه بالموضوع".

وفي هذا البلد الفقير جداً في وسط إفريقيا، أعيد انتخاب الرئيس فوستين أركانج تواديرا في ديسمبر(كانون الأول) 2020 في انتخابات حظي فيها أقل من واحد من كل ثلاثة ناخبين بفرصة الذهاب إلى صناديق الاقتراع بسبب انعدام الأمن، وإن كانت الحرب الأهلية التي بدأت في 2013 تراجعت حدتها بشكل كبير منذ 2018.

وشنت أقوى المجموعات المسلحة العديدة التي كانت تتقاسم ثلثي أراضي البلاد حينذاك هجوماً على بانغي قبيل الانتخابات، ودعا السيد تواديرا موسكو إلى إنقاذ جيشه الضعيف، وبعد ذلك انضم مئات من القوات شبه العسكرية الروسية إلى مئات موجودين فعلياً منذ 2018 مما سمح خلال أشهر، بصد هجوم المتمردين ثم طردهم من جزء كبير من الأراضي والمدن التي يسيطرون عليها، ولكن ذلك لم يسمح بإعادة تثبيت وجود الدولة وسلطتها في كل مكان وبشكل دائم.

ودانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه في نهاية مارس(أذار) الماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى، بما في ذلك "القتل والعنف الجنسي" ضد المدنيين التي ارتكبتها مجموعات متمردة والجيش وحلفاؤه الروس.