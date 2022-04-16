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نشاط للرياح.. طقس مائل للحرارة ببني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان

تشهد محافظة بني سويف، اليوم السبت، ارتفاع في درجات الحرارة عن الأيام القليلة الماضية، لتصل درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية، مع وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ويسود طقس مائل للحرارة على مختلف أنحاء المحافظة نهارا، في حين تشهد المحافظة اعتدال في درجة الحرارة ليلا وتنخفض في الساعات المتأخرة لتصل إلى 15 درجة مئوية.

وقد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع درجة الحرارة ناجم عن تأثرنا بمنخفض خماسيني يصاحبه نشاط للرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد يوم السبت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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