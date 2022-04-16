رياح خفيفة وانتظام حركة الملاحة.. حالة الطقس في كفر الشيخ - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، طقس معتدل مع وجود رياح خفيفة لا تؤثر على الحالة العامة الطقس.

ووفق إخطار غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، تبين استمرار حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط، ونهر النيل فرع رشيد، وبحيرة البرلس.

وسجلت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ ليوم السبت 16 إبريل 2022 الكبرى 33 درجة، والصغرى 17 درجة، وتصل درجة الرطوبة إلى 47 %، والرياح إلى 14 كيلو متر في الساعة، ودون توقع بفرص سقوط أمطار في المحافظة.