استقرار أسعار مواد البناء في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دينا خالد:

استقر أسعار الحديد والأسمنت والخشب بالسوق المحلي اليوم السبت.

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً موسعاً يوم الخميس الماضي مع عدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت، بحضور وزيري الاسكان والتجارة والصناعة، لمناقشة أوضاع الصناعة، تزامنا مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء.

وبحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء، أكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت، حتى يحدث التوازن المطلوب، ولا تتأثر المشروعات التي يتم تنفيذها، وحتى أيضا لا يتأثر هذان القطاعان المهمان في الصناعة، "فنحن ندرك جميعاً أن هناك أزمة عالمية، ولكن يجب أن نتحملها معاً".

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19526 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 20226 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1534 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2806 جنيهات.

سعر الخشب الزان للطن: 12921 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 8231 جنيهًا.