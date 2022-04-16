واشنطن للأوروبيين: القتال في أوكرانيا قد يستمر حتى نهاية العام

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

كشف مسؤولان أوروبيان، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أخبر الحلفاء الأوروبيين أن “بلاده تعتقد أن الحرب الروسية في أوكرانيا قد تستمر حتى نهاية عام 2022 “.

أهداف بوتين

بالمقابل، اعتبر العديد من المسؤولين المطلعين لشبكة CNN أنه من الصعب التكهن بالضبط بالمدة التي يمكن أن تستمر فيها العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية، إلا أنهم أوضحوا أنه لا توجد في المدى المنظور أي مؤشرات تشي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقق أهدافه على الأرض، ومن غير المرجح بالتالي أن ينفذها عبر المفاوضات، ما لم يواجه هزيمة عسكرية.

وكان مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، أعلم بوضوح يوم الخميس الماضي أن النزاع الأوكراني الروسي والعمليات القتالية قد تمتد لأشهر وأكثر.

ارتفاع خسائر الطرفين

فيما حذرت كييف من أنه “كلما طال أمد الحرب سترتفع الخسائر المادية والبشرية في البلاد”، وكشف الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أن بلاده خسرت ما بين 2500و300 جندي حتى الآن فيما خسر الروس بين 19000 و20000، وفق زعمه.

وكان الكرملين أكد أكثر من مرة أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها، ومن ضمنها “نزع سلاح” كييف الذي يعتبر مهددا للأمن الروسي، وحياد الجارة الغربية، فضلا عن الاعتراف بضم بشبه جزيرة القرم إلى الأراضي الروسية.