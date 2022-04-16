صولة امنية جديدة في بغداد.. هذه نتائجها

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على عدد من المطلوبين قضائياً، بينهم متهمين اثنين بالارهاب وعصابة لترويج وتعاطي المواد المخدرة واخرين بالدكة العشائرية، وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة مع كمية من المواد المخدرة بجانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على (7) متهمين اثناء محاولتهم القيام بالدكة العشائرية، وضبط الاسلحة الغير المرخصة التي بحوزتهم ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".

واضاف البيان، ان " قوة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفرزة من (مديرية مكافحة المخدرات/الرصافة) تمكنت من القاء القبض على عصابة للمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة مكونة من (5) اشخاص ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها مع مسدس غير مرخص عدد (1) في منطقة العبيدي بجانب الرصافة، فيما تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على (7) مطلوبين قضائياً بينهم متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب بعد رصد تحركاته ضمن قاطع المسؤولية واربعة اخرين بجرائم الدكة العشائرية ضبط بحوزتهم عدد من الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة في منطقة الحرية بجانب الكرخ".

وتابع البيان، ان "مديرية شؤون السيطرات من خلال تفعيل حاسبة المطلوبين في سيطرتي(ابي غريب، الانتصار) تمكنت من القاء القبض على (٤) مطلوبين قضائياً،، بينهم مطلوبين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب اثناء محاولة النفاذ من السيطرات ودخولهم الى العاصمة بغداد".

وذكر انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الاجراءات القانونية بحقهم".