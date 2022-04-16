لعبت دور والدة 'جيري'.. وفاة ممثلة أمريكية عن عمر يناهز 93 عاما

وتوفيت شيريدان أثناء نومها لأسباب طبيعية، بعد 5 أيام من عيد ميلادها في 10 أبريل، بحسب ما قالت صديقتها أماندا هندون.

وأشاد الممثل الكوميدي الأمريكي، جيري سينفيلد، الذي لعب دور البطولة إلى جانب شيريدان في السلسلة الهزلية التي تحمل اسمه، أشاد بالراحلة واعتبرها "ألطف أم تلفزيونية"، وقال إنه كان محظوظا بالتعرف على ممثلة مثل الراحلة ليز شيريدان.



وغرد سينفيلد على "تويتر"، معلقا على صورة تجمعه بها: "كانت ليز دائما أحلى وألطف أم تلفزيونية يمكن أن يرغب ابنها في الحصول عليها".