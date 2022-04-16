بيان من وزارة التربية بشأن موعد الامتحانات النهائية – عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "موعد امتحانات المراحل غير المنتهية للدراسة الابتدائية سيكون في 9/ 5 / 2022، فيما سيكون موعد اجراء امتحانات نهاية الكورس الثاني للدراسة الثانوية (المتوسطة، الاعدادية) في 14/ 5 / 2022".ونفت الوزارة "الاخبار المتداولة عن تغيير مواعيد الامتحانات"، مشددة على ان "تلك المواعيد ملزمة لجميع ادارات المدارس، مشددة على التزام المديريات العامة للتربية وادارات المدارس بالمواعيد المحددة وستعفى الادارة المدرسية التي لاتلتزم بالتوجيهات الوزارية".

ودعت الوزارة، "طلبتها إلى متابعة اخبار وتبليغات الوزارة عبر مواقعها الرسمية".

