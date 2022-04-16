هجوم إرهابي في صلاح الدين يودي بحياة منتسبين اثنين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الفوج السادس من اللواء 22 تمكن من إحباط تعرض داعشي كان ينوي اقتحام مقر الفوج من باب النظام الرئيسي للفوج بكل بسالة".

وأضاف البيان، أن "الشهيدين حسين عبد الله الصفراني وحسن هادي الزيادي في اللواء ٢٢ للحشد الشعبي، ارتقيا أثناء أدائهما الواجب المقدس في صد التعرض الإرهابي".

