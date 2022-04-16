انت الان تتابع خبر هجوم إرهابي في صلاح الدين يودي بحياة منتسبين اثنين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، صد اللواء 22 بالحشد تعرضا داعشيا في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الفوج السادس من اللواء 22 تمكن من إحباط تعرض داعشي كان ينوي اقتحام مقر الفوج من باب النظام الرئيسي للفوج بكل بسالة".
وأضاف البيان، أن "الشهيدين حسين عبد الله الصفراني وحسن هادي الزيادي في اللواء ٢٢ للحشد الشعبي، ارتقيا أثناء أدائهما الواجب المقدس في صد التعرض الإرهابي".
وأضاف البيان، أن "الشهيدين حسين عبد الله الصفراني وحسن هادي الزيادي في اللواء ٢٢ للحشد الشعبي، ارتقيا أثناء أدائهما الواجب المقدس في صد التعرض الإرهابي".