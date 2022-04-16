بلقيس تكشف تكلفة ومصير فستان زفافها المرصع بالألماس (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - بلقيس أطلقت عدة تصريحات عن حياتها الفنية والمهنية خلال لقائها اليوم من برنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني على قناة sbc، وتحدثت لأول مرة عن طلاقها وحالتها النفسية في تلك المرحلة، بالإضافة إلى حديثها عن حفل زفافها الضخم.



وتحدثت الفنانة بلقيس في البرنامج عن حفل زفافها الاسطوري، وقالت إنها تحب هذه الليلة وكل تفاصيلها، وحتى الآن تشاهد فيديوهات حفل زفافها، وكشفت لأول مرة عن تكلفة حفل زفافها وقالت إنه كلف ما يقارب 3 مليون دولار، وكشفت أيضاً عن سعر فستان حفل زفافها المرصع بالألماس، وقالت إنها عندما رأته مؤخراً وجدته في حالته الأولى كما هو، وقالت إنها صممته بمبلغ يقارب 300 ألف دولار، وتحملت تكاليف الحفل والفستان.

وكشفت بلقيس عن تفكيرها حالياً في مصير فستان حفل زفافها المرصع بالألماس، وقالت إنها تحطط لإهداء الفستان لفتاة لا تعرفها، مشيرة إلى أنها تريد إهداء الفستان لعروس تكون في حاجة للفستان ولديها حالة خاصة.



بلقيس تكشف سراً في أغنية "انتهى" وعلاقتها بطلاقها

وتحدثت بلقيس عن أغنيتها "انتهى" وعلاقتها بطلاقها، وقالت إن الأغنية عرضت عليها قبل طلاقها، وكانت أغنية أخرى ولكنها أعجبت باللحن ورأت انه ملائم لأغنية عن الفراق، وسمعها زوجها السابق وأعجب بها أيضاً، وسجلتها قبل الطلاق، ولكن أضافت جملة كلامية في نهاية الأغنية وهي الجزء الذي أضافته فقط من واقع تجربتها.