أمريكا قلقة من تزايد أعمال العنف في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء تزايد أعمال العنف في الحرم الشريف في القدس.



وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "ندعو كافّة الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية والمحافظة على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف.

ونحثّ المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على التعاون للعمل من أجل خفض التوترات وضمان سلامة الجميع".

وأضاف البيان "تتابع وزارة الخارجية عن كثب التطورات وستظلّ على اتصال وثيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للسعي إلى تهدئة التوترات".

ونددت وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك بالعنف الذي شهدته القدس الشرقية.

وقال متحدثون باسم الوزارات في بيان "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف وجميع أشكال الاستفزاز".

وأضافوا "ندعو إلى احترام الوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في القدس، ونؤكد أهمية دور الأردن الخاص في هذا الصدد".

وأكد المتحدثون استمرار الالتزام بدعم كل الجهود لتهدئة الوضع، مذكرين بأهمية حل الدولتين.