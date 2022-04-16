وكالة: غرق سفينة وقود تجارية قبالة تونس وإنقاذ طاقمها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مصدران أمنيان لرويترز إن سفينة وقود تجارية كانت في طريقها من غينيا الاستوائية إلى مالطا، غرقت قبالة سواحل قابس في تونس، وإن البحرية أنقذت جميع أفراد طاقمها السبعة.



وأضاف المصدران أن السفينة كانت تحمل ألف طن من الوقود وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس استجابت له البحرية التونسية.

وقالت وزارة البيئة إن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية مضيفة أن المياه تسربت إلى السفينة ووصل ارتفاعها إلى مترين.

وقالت الوزارة في بيان إن السلطات تعمل على تفادي كارثة بيئية والحد من تداعياتها.