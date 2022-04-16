مقتل 10 أشخاص على الأقل في قصف استهدف خاركيف.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم في قصف استهدف مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، حسبما قال مكتب المدعى العام الإقليمي على موقع فيس بوك ليل الجمعة.



وتردد أن القصف أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 35 شخصاً.

وأفاد البيان بأن العديد من المباني السكنية في الضواحي الشرقية تضررت أو تعرضت للتدمير.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

في غضون ذلك، تحدث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن تحد ضخم لتطهير المناطق التي انسحبت منها القوات الروسية أو تم طردها منها.

وقال زيلينسكي في رسالة الفيديو التي يوجهها يومياً في وقت متأخر يوم الجمعة إن "السلطات الأوكرانية تواصل العمل لإعادة الحياة إلى طبيعتها في تلك الأماكن"، مشيراً إلى أن حجم العمل "هائل حقاً".

وأضاف أنه يتم تطهير الألغام وإعادة الكهرباء والمياه والغاز.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الشرطة ومكاتب البريد والسلطات المحلية بدأت تستأنف عملها.