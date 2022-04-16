موسكو تحذر واشنطن من عواقب زيادة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن روسيا قدمت شكوى رسمية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، تحذر الحكومة الأمريكية من "عواقب غير متوقعة" بعد الزيادة الكبيرة في مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.



وقالت صحيفة واشنطن بوست أن موسكو تحذر في هذه المذكرة الدبلوماسية، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من إرسال أسلحة أكثر حساسية إلى أوكرانيا، معتبرة أن مثل هذه المعدات العسكرية "تصب الزيت على النار" ويمكن أن تؤدي إلى "عواقب غير متوقعة".

وجاء تحذير موسكو بينما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك مروحيات وناقلات جند مدرعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن "ما يقوله لنا الروس سراً هو بالضبط ما نقوله للعالم علناً، وهو أن المساعدة الضخمة التي نقدمها لشركائنا الأوكرانيين تثبت فعاليتها بشكل ملحوظ"، وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن الإدلاء بأي تعليق.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذه المذكرة أُرسلت عبر القنوات الدبلوماسية العادية ولا تحمل توقيع مسؤول روسي كبير، وأشارت شبكة سي إن إن نقلاً عن مصدر مطلع على الموضوع، إلى أن هذه الشكوى الرسمية قد تعني أن موسكو تستعد لتبني موقف أكثر عدوانية ضد الولايات المتحدة والحلف الأطلسي.

وأعطى بايدن الضوء الأخضر الأربعاء الماضي لمساعدة عسكرية جديدة ضخمة لأوكرانيا، بمعدات أثقل من تلك التي تم تسليمها حتى الآن.