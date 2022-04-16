شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تزايد أعمال العنف في القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها العميق إزاء تزايد أعمال العنف في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية والمحافظة على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف، حاثة الجميع على التعاون للعمل من أجل خفض التوترات وضمان سلامة الجميع.

وأضاف البيان أن الوزارة تتابع عن كثب التطورات وستظل على اتصال وثيق مع كل المسؤولين في المنطقة للسعي إلى تهدئة التوترات.