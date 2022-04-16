إصابات جديدة بكوفيد 19 في الصين وكوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الصين السبت أن البر الرئيسي سجل 24791 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا .



وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن 3896 حالة مصحوبة بأعراض و 20895 بدون أعراض.

ويأتي هذا مقابل 24268 إصابة في اليوم السابق منها 3486 إصابة مصحوبة بأعراض و20782 إصابة بدون أعراض.

وتركزت معظم الحالات في المركز المالي شنغهاي وهي مركز تفشي الإصابات الحالية في الصين.

وسجل مركز شنغهاي المالي الصيني رقما قياسيا جديدا في إصابات كوفيد-19 المصحوبة بأعراض اليوم حيث فرضت البلاد عمليات إغلاق جديدة.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية بمطار تشنغتشو،وهي منطقة صناعية في مقاطعة خنان بوسط الصين، إغلاقا لمدة 14 يوما الجمعة "يتم تعديله وفقًا للوضع الوبائي".

وفي كوريا الجنوبية، تم تسجيل 107 آلاف و916 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 16مليونا و212 ألفا و751 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها صباح اليوم السبت.

كما سجلت كوريا الجنوبية 273 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ 24 الماضية بسبب الإصابة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20889 وفاة.