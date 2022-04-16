الأمم المتحدة تؤكد أن سياسة بريطانيا لتهجير اللاجئين إلى رواندا "تنتهك القانون الدولي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين امس إن اقتراح الحكومة البريطانية بإرسال مهاجرين وصلوا للبلاد بشكل غير قانوني، إلى رواندا "أمر غير مقبول" وانتهاك للقانون الدولي.



وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت هذا الأسبوع أنها تعتزم توفير تذكرة ذهاب فقط إلى رواندا لكل من لم يحصل على لجوء لديها بما في ذلك من عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، حيث سيكون لهم الحق في التقدم بطلب إقامة في تلك الدولة الأفريقية.

ووفقا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، قالت مساعدة الأمين العام لدى المفوضية، جيليان تريغز، إن المفوضية "تندد بقوة بنقل المسؤولية الأساسية للنظر في وضع اللاجئ"، كما هو محدد في المشروع الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة داخليته بريتي باتيل.

وفي حديثها لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان الاسترالية، إن هذه السياسة "تطور مثير للقلق" خصوصاً في ضوء أن دولاً تستقبل ملايين اللاجئين الأوكرانيين المشردين جراء الحرب في شرق أوروبا.

وقالت: إنه "أمر غير معتاد للغاية، دول قليلة للغاية حاولت ذلك، والغرض أساساً هو الردع، ويمكن أن يكون فعالا. لا أعتقد أننا ننكر ذلك، لكن نقول لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن هناك الكثير من الطرق الأكثر فعالية بشكل قانوني لتحقيق نفس النتيجة".

وأضافت أن محاولة "نقل المسؤولية" فيما يتعلق بطالبي اللجوء الذين يصلون بريطانيا "محاولة غير مقبولة حقاً".