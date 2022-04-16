عاجل.. دوي انفجارات في كييف ولفيف غرب أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدينة لفيف بغرب البلاد.



وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق معظم أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فيما لم يصدر تأكيد رسمي للانفجارات.

كما لم يتسن لوكالة رويترز التحقق من صحة التقارير على الفور.

والجمعة، أعلنت السلطات المحلية مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة 35 آخرين في قصف روسي على منطقة سكنية في مدينة خاركيف الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا.

وكانت خاركيف قبل الحرب ثاني مدينة في أوكرانيا مع نحو 1,5 مليون ساكن، وشهدت قتالا عنيفا لأيام عدة في بداية الهجوم لكنها ظلت تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن روسيا حذرت الولايات المتحدة من "عواقب لا يمكن التنبؤ بها" إذا استمرت واشنطن في تسليح أوكرانيا.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في موسكو أكدت أن روسيا بعثت بمذكرات دبلوماسية إلى الولايات المتحدة ودول أخرى تتعلق بإمداد أوكرانيا بالأسلحة لكنها لم تكشف عن مضمون الرسائل.

ونقلت واشنطن بوست عن روسيا القول في مذكرة دبلوماسية لواشنطن "ندعو الولايات المتحدة من يتحالف معها إلى وقف التسليح غير المسؤول لأوكرانيا، الأمر الذي ينطوي علي عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن الإقليمي والدولي".