"الصحة العالمية" تؤكد أن أكثر من نصف مليار شخص أصيبوا بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية إن إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بشكل مؤكد بفيروس كورونا بلغ أكثر من 500 مليون شخص حتى الخميس.



يشار إلى أنه على مستوى العالم، كان هناك 19ر500 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19. من بينهم 19ر6 مليون وفاة تم إبلاغ المنظمة بها، وفقا للمنظمة.

ومنذ ظهور فيروس كورونا في نهاية العام 2019، فإن غالبية الإصابات المسجلة كانت في أوروبا (5ر206 مليون شخص) وفي أمريكا (7ر151 مليون).

ومن ناحية أخرى، فإن أفريقيا أحصت فقط حوالي 2% من إجمالي الحالات عالميا.

ومع ذلك، تشتبه منظمة الصحة العالمية في أن هناك عددا كبيرا من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها في هذه القارة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن عدد الأشخاص المصابين فعليا يساوي ما يصل إلى 97 مرة الرقم المعروف.