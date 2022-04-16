شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين ..تسجيل 24791 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أن البر الرئيسي سجل 24791 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم أمس الجمعة، منها 3896 إصابة مصحوبة بأعراض و 20895 بدون أعراض.



ويأتي هذا مقابل 24268 إصابة في اليوم السابق منها3486 إصابة مصحوبة بأعراض و20782 إصابة بدون أعراض.

وتركزت معظم الحالات في المركز المالي شنغهاي وهي مركز تفشي الإصابات الحالية في الصين.