الولايات المتحدة الأمريكية تحث على ضبط النفس بعد العنف في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية "الجمعة" إن الولايات المتحدة قلقة للغاية حيال العنف في القدس الذي أدى إلى إصابة 152 فلسطينيا في اشتباكات مع قوات الشرطة الإسرائيلية.



وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الأفعال والخطابات الاستفزازية والحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم الشريف/جبل المعبد".

أدانت دولة الإمارات، بشدة، اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، على ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين.

وأشارت إلى موقف الإمارات الداعي إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

كما أكدت على "ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".

وشددت على "ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط".

وكذلك "ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".