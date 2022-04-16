سلوك غريب.. الرئيس الأمريكي يصافح الهواء (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تُرك الرئيس الأمريكي جو بايدن خالي الوفاض بعد خطاب ألقاه في جامعة نورث كارولينا أول أمس الخميس.



وكان بايدن (79 عامًا) بعد الانتهاء من إلقاء خطاب مدته 40 دقيقة تقريبًا في جامعة ولاية نورث كارولينا الزراعية والتقنية في جرينسبورو، استدار نحو المنصة يمينًا ويده ممدودًا في وضع مصافحة.

لم يكن هناك أي شخص آخر يجانبه، ولم يتقدم أحد من الحشد المصفق إلى الرئيس لتبادل المجاملات، بحسب لقطات للحدث.

قام بايدن بالضغط على راحة يده في إشارة لمصافحة مالكولم هوكينز، طالب الهندسة الكهربائية، الذي قدمه، بحسب "نيويورك بوست".

كانت تصريحاته بايدن تهدف إلى الضغط على الكونغرس لزيادة التمويل لإنتاج أشباه الموصلات، كما هو مقترح في قانون الابتكار بين الحزبين.

كان رد فعل بعض الخصوم السياسيين على هذا الخروج السيئ، بما في ذلك السناتور تيد كروز (جمهوري عن ولاية تكساس)، الذي قام بتغريد رمز تعبيري مع لقطات للمصافحة الهوائية.

استدار الرئيس بايدن بعد أن مدّ يدع، ولكن لم يكن هناك أحد كذلك.