شاهد.. صدور توجيهين بإقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر وعدم الإطالة بالقنوات بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الجمعة، توجيهَيْن لفروع الوزارة بعموم مناطق المملكة، تضمن الأول منهما التأكيد على أئمة المساجد والجوامع بإقامة صلاة التهجد بالعشر الأواخر من شهر رمضان، والانتهاء منها قبل أذان الفجر بوقتٍ كافٍ بما لا يشق على المصلين.



وجاء التوجيه الثاني بالتأكيد على الأئمة بالالتزام بالهدي النبوي بالقنوت، وأن يكون بخشوعٍ وتذللٍ مشروع من غير إطالة، وأن يقتصر فيه على جوامع الدعاء وما صح من الأدعية المأثورة، واجتناب السجع في الدعاء والتكلف فيه، بحسب وسائل إعلام محلية.

صدور توجيهين بإقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر وعدم الإطالة بالقنوت بالسعودية (فيديو)https://t.co/adYbci5cqD#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/YNMFXykHMW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) صدور توجيهين بإقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر وعدم الإطالة بالقنوت بالسعودية (فيديو)https://t.co/adYbci5cqD#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YNMFXykHMW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 16, 2022

وشدّدت الوزارة على أنها رصدت تجاوزات من قِبل عددٍ من الأئمة في الإطالة الشاقة بالدعاء وتحويله إلى موعظة، ورفع الصوت والمبالغة في ذلك والسجع المتكلف مع الترتيل والترنيم، ومخالفة السنة في ذلك.

ودعت "الشؤون الإسلامية" الأئمة على حث المصلين باستغلال ما تبقى من الشهر الكريم بالاستزادة من فضائل الأعمال، وبذل القربات، وكثرة الدعاء لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، ولرجال الأمن والجنود المرابطين على الحدود، وأن يديم على هذه البلاد عزها ورقيها وتقدمها.