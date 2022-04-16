شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يحذر من «تلاعب حوثي» بملف «صافر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر البرلمان العربي من استمرار تلاعب ميليشيا الحوثي بملف خزان صافر، وتغيير مواقفها واستخدامه كورقة ابتزاز سياسي، مشيرا إلى أن الخزان يواجه خطر تسريب النفط الخام، ما يؤدي إلى غرقه أو انفجاره، ويُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية.

وشدد البرلمان العربي، في بيان له أمس الجمعة، على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لنقل الوقود إلى أماكن آمنة، مطالبا مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأمنية والإنسانية والأخلاقية، والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة، واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنقل الوقود قبل وقوع الكارثة.

وكان رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، قد دعا في وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتمكين فريق الأمم المتحدة من دخول خزان صافر النفطي وإجراء الصيانة المطلوبة دون تأخير ودون أي شروط مسبقة، تجنبا لوقوع كارثة إنسانية كبرى بسبب غرق أو انفجار الخزان.

وطالب العسومي المجتمع الدولي بالتخلي عن حالة الصمت تجاه تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومنعها الفريق الأممي من صيانة خزان صافر النفطي لتفادي كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية في البحر الأحمر.