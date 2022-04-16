شكرا لقرائتكم خبر عن كييف تتلقى ردا روسيا بعد غرق السفينة «موسكفا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس الجمعة: إن عددا من مشتري الغاز وافقوا على السداد بالروبل، في وقت استهدفت فيه موسكو لمصنع صواريخ في كييف بعد غرق سفينتها الرئيسية بالبحر الأسود، الذي قالت أوكرانيا «إنها قصفته»، بينما تقول الأولى: إنه أصيب بعد انفجار ذخيرة بداخله.

وغرقت السفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود بعد ما وصفته كييف بأنه ضربة صاروخية أوكرانية، ولم تؤكد روسيا الهجوم، لكنها قالت إن السفينة غرقت أثناء قطرها وسط أمواج عاصفة بعد حريق نجم عن انفجار ذخائر، وأضافت موسكو أنه تم إجلاء أكثر من 500 بحار، ولم يرد تأكيد من مصدر مستقل حول مصير الطاقم.

وكانت موسكفا أكبر سفينة روسية في أسطول البحر الأسود حتى الآن، ومجهزة بصواريخ موجهة لمهاجمة الشواطئ وإسقاط الطائرات، إضافة إلى رادار لتوفير غطاء دفاع جوي للأسطول.

وسُمع في كييف، أمس، بعض أقوى الانفجارات منذ انسحاب القوات الروسية من المنطقة قبل أسبوعين، وقالت موسكو: إنها قصفت مصنعا في العاصمة كان يُصنع ويصلح الصواريخ الأوكرانية ومنها الصواريخ المضادة للسفن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في الشهر الماضي: إن مشتري الغاز من البلدان «غير الصديقة» عليهم السداد بالروبل، في خطوة رفضها الغرب بموجب نظام العقوبات التي يفرضها على موسكو.

وحذر بوتين أوروبا من أنها تخاطر بقطع إمدادات الغاز إذا لم تدفع بالروبل.