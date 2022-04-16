انت الان تتابع خبر ممثلي صلاح الدين يشاركون في مظاهرات ساحة الفردوس ضد الفساد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شارك ممثلو متظاهري محافظة صلاح الدين، الجمعة، في تظاهرة ساحة الفردوس وسط بغداد ضد الفساد في المحافظة.
وقال مراسل الخليج 365، ان "ممثلي صلاح الدين شاركون في تظاهرة ساحة الفردوس وسط بغداد يقودهم الناشط يزيد الحسون ضد الفساد في المحافظة".
يذكر ان مظاهرات حاشدة انطلقت يوم الجمعة في ساحة الفردوس وسط بغداد للمطالبة بالاسراع بتشكيل الحكومة ومحاسبة الفاسدين والكشف عن قتلة المتظاهرين.
يذكر ان مظاهرات حاشدة انطلقت يوم الجمعة في ساحة الفردوس وسط بغداد للمطالبة بالاسراع بتشكيل الحكومة ومحاسبة الفاسدين والكشف عن قتلة المتظاهرين.