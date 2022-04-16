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ممثلي صلاح الدين يشاركون في مظاهرات ساحة الفردوس ضد الفساد

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بغداد - ياسين صفوان - شارك ممثلو متظاهري محافظة صلاح الدين، الجمعة، في تظاهرة ساحة الفردوس وسط بغداد ضد الفساد في المحافظة.
وقال مراسل الخليج 365، ان "ممثلي صلاح الدين شاركون في تظاهرة ساحة الفردوس وسط بغداد يقودهم الناشط يزيد الحسون ضد الفساد في المحافظة".

يذكر ان مظاهرات حاشدة انطلقت يوم الجمعة في ساحة الفردوس وسط بغداد للمطالبة بالاسراع بتشكيل الحكومة ومحاسبة الفاسدين والكشف عن قتلة المتظاهرين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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