ممثلي صلاح الدين يشاركون في مظاهرات ساحة الفردوس ضد الفساد

وقال مراسل الخليج 365، ان "ممثلي صلاح الدين شاركون في تظاهرة ساحة الفردوس وسط بغداد يقودهم الناشط يزيد الحسون ضد الفساد في المحافظة".

يذكر ان مظاهرات حاشدة انطلقت يوم الجمعة في ساحة الفردوس وسط بغداد للمطالبة بالاسراع بتشكيل الحكومة ومحاسبة الفاسدين والكشف عن قتلة المتظاهرين.

