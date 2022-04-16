منظمة "الصحة العالمية" تبلغ عن حالات التهاب كبد "غير مبررة" لدى أطفال بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت منظمة الصحة العالمية امس عن ظهور عشرات الحالات غير المبررة من التهاب الكبد لدى الأطفال في بريطانيا، وأن العديد من هؤلاء المرضى أصيبوا من قبل بفيروسات بينها فيروس كورونا.



وأضافت المنظمة أنه تم استبعاد فيروسات التهاب الكبد المعروفة نوع (إيه وبي وسي ودي وإي) كأسباب للمرض في مجموعة الحالات، وأن 6 من المرضى اضطروا فيما بعد إلى إجراء عمليات لزرع الكبد.

ودعت المنظمة جميع الدول إلى "تحديد الحالات المحتملة وفحصها والإبلاغ عنها بما يتناسب مع تعريف كل حالة".

وأضافت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن 3 حالات أخرى في إسبانيا من بينها حالة لطفل (13 عاماً)، كما تم الإبلاغ عن حالات مشتبه فيها في أيرلندا، ولكن لم يتم تأكيدها جميعها.

وأشارت المنظمة إلى أنه يجري حالياً فحص جميع الحالات لتحديد ما إذا كان الأطفال سافروا إلى بلدان معينة أو أنهم عانوا من التسمم.