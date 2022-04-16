تعرف على حالة الطقس في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بأن هناك ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة على جميع الأنحاء خلال الأيام المقبلة.



وأكدت الهيئة في بيان أن ارتفاع درجة الحرارة المرتقب يرجع إلى دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية؛ لتكون ذروة الارتفاع يوم الأحد المقبل.

وأضافت الهيئة أن من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة كما ترتفع درجة الحرارة الصغرى أيضاً وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

وأوضحت الهيئة أن هناك رياحاً جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من الصحراء الغربية يوم السبت وتمتد إلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد يوم الأحد، ليسود طقس حار جاف ويكون مغبرًا في بعض المناطق.