ضربات جوية إسرائيلية تستهدف ريف دمشق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التلفزيون السوري، سماع دوي انفجارات في سماء محيط العاصمة دمشق.



وفي وقت لاحق، أكد التلفزيون السوري، أن "عدوانا جويا إسرائيليا يستهدف بعض النقاط في ريف دمشق".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن "الانفجارات المتتالية في ريف دمشق ناتجة عن قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية".

وقال مصدر عسكري سوري: "أضرار مادية نتيجة القصف الإسرائيلي في ريف دمشق، ودفاعاتنا الجوية أسقطت بعض الصواريخ خلال الهجوم".

ضربات إسرائيلية جديدة في سوريا جاءت بعد يومين من تأكيد وزير دفاعها بيني جانتس أن الفترة الأخيرة باتت تشهد المزيد من الاستقرار في سوريا.

والسبت الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بتصدي الدفاعات الجوية لـ"أهداف معادية" في سماء منطقة مصياف بمدينة حماة.

حينها أعلن التلفزيون السوري الرسمي أن "عدوانا جويا إسرائيليا يستهدف المنطقة الوسطى والدفاعات الجوية تتصدى له".